عباس بن فرناس .. مخترع عربي

أبوالقاسم عباس بن فرناس التاكريفي، حكيم الأندلس، بربري الأصل من موالي بني أمية، كان من أصحاب الفن والصناعات، ومخترعا من أهل قرطبة، وفيلسوفا وشاعرا وله علم بالفلك، وقد وجه اليه النقد بسبب آرائه الفلسفية، وكان اول من استنبط في الاندلس صناعة الزجاج، وفك كتاب العروض للخليل بن احمد، واول من فك الموسيقى، وصنع الآلة المعروفة بالمنقاتة او الميقاتة، لمعرفة الاوقات على غير رسم ومثال، وصنع كذلك في بيته هيئة السماء بنجومها وغيومها، وبروقها ورعودها.

وهو الرائد الأول لفكرة الطيران فقد حاول الطيران فكسا نفسه بالريش متخذا الطير مثالا وقد مد له جناحين وطار في الجو مسافة بعيدة، ولكن سها عن باله ان يصنع لنفسه ذيلا فسقط على ظهره، وتأذى في مؤخره، ولم يدر ان الطير انما يقع على زمكه، وهكذا كان اول طيار يخترق الجو.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني