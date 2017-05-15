أين أنت من هذه الشخصيات؟ هل أنت هيستيري؟

الشخصية الهيستيرية منتشرة جدا حيث يقدر نسبة وجودها بين الافراد بنحو 10% وهي اكثر شيوعا في النساء منها في الرجال ويحتمل ارتفاع هذه النسبة بينهن الى حوالي 3%.

ويثير لفظ هيستيريا الخوف والفزع بين الناس، والسر في ذلك الاعتقاد بأنها نوع من الجنون وهذا خطأ فاحش.

والشخصية الهيستيرية ليست مريضة ولكنها تقلب في العاطفة وتغير سريع في الوجدان لأتفه الأسباب، فهي تتميز بالذبذبة السريعة والعجز عن اقامة علاقة ثابتة لمدة طويلة نظرا لعدم القدرة على المثابرة ونفاد الصبر سريعا.

كذلك نجد ان الشخصية الهيستيرية سريعة التأثر بالأحداث اليومية وتتأثر قراراتهم بالناحية الانفعالية اكثر من تأثرها بالناحية الموضوعية.

ومن صفات الشخصية الهيستيرية انها محبة للأنانية مع رغبة في الظهور واستجلاب الاهتمام والمحاولة الدائمة لاسترعاء الانتباه وحب الاستعراض والمبالغة في الكلام والملبس والتبهرج مع تأويل الكثير من الظواهر العادية.

ومن ملامح هذه الشخصية القدرة على الهروب من مواقف معينة بالتحلل من شخصيته الاصلية وتقمص شخصيات اخرى تتلاءم مع الظروف الجديدة.

هل انت انطوائي؟

الشخصية الانطوائية تتميز بالميل الى البعد عن الاختلاط مع الناس والرغبة في الهدوء مع الحساسية الزائدة والخجل والجنوح الى الخيال اكثر من الجنوح الى الواقع مع الرغبة في التفكير الذي لا يؤدي الى تنفيذ ما تفكر فيه والاهتمام بقيم تضعها لنفسها، والانطوائي يكون غالبا مترددا الى حد ما ولا يصل الى قراراته بسهولة عند متابعة حالته الصحية نجد انه موسوس الى ابعد حد.

والمشاكل الصغيرة لا تمر عليه ببساطة اذ انه يضخمها حتى تصبح مصدرا للقلق ودائما ما يكبت الشخص الانطوائي عواطفه ولا يظهرها.

والانطوائي عكس الهيستيري فالانطوائي لا يصلح لعمل يحتك فيه بالجماهير واغلب الاشخاص الانطوائيين باحثون في المعامل او فلاسفة في صوامعهم.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - د.محمد كامل عبدالصمد)