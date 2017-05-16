٭ العقرب يقتل نفسه اذا حاصرته النار خشية الموت حرقا.

٭ تضع ملكة النحل من 1000 الى 2000 بيضة في اليوم الواحد، وذلك حسب فصل السنة ودرجة الحرارة.

٭ اول من استخدم القفل والمفتاح هم الآشوريون، قبل 4 آلاف سنة.

٭ في العام 1337 انتشر في اسبانيا وباء عرف بالزكام الاسباني والذي عرف فيما بعد باسم الانفلونزا، وقد هلك آنذاك اكثر من مليون شخص.

٭ النساء يتفوقن على الرجال في حاسة الشم.

٭ الكلب البوليسي الذي يكشف عن وجود المخدرات يدرب على النباح بجنون عندما يشتم رائحة المخدرات، بينما الكلب الذي يكشف عن وجود القنابل والمتفجرات يدرب على العكس يهدأ تماما ولا ينبح مخافة ان يؤدي صوت النباح الى انفجار القنبلة او العبوة الناسفة.

٭ الكلاب على الرغم من شهرتها في المجال البوليسي لقدرتها الفائقة على الشم، الا انها لا تميز بين الألوان.

٭ البكتيريا تمثل 70% من الكائنات الحية في العالم.

٭ عدد الحشرات في الكرة الأرضية اكثر من عدد الكائنات الحية الأخرى مجتمعة.

٭ النسور تنهي حياتها بالانتحار.

٭ إذا تركت سمكة ذهبية في حوض ماء بمكان مظلم يتحول لونها الذهبي الى الأبيض.

٭ جلد السلحفاة برغم مظهره السميك حساس جدا لأي مؤثر خارجي.

٭ نصف سكان العالم يأكلون البطاطس كل يوم.

(من كتاب: صدق أو لا تصدق - مصطفى علي)