ما الفضة الاسترلينية؟

الفضة هي من المعادن الاكثر توزيعا في العالم، وحوالي 200 الف مليون طن تُقوَّم هنا وهناك، لكنها ليست بالاهمية التي تستحق استخراجها، والفضة الخام تكون في البدء كتلة من التراب المعدني المتوجب فصله عنها لأن هذا التراب يجمع الكبريت مع الفضة ويتحد بهما حتى اصبح يعرف بالمركب الكبريتي، والفضة جزء من هذا المركب، كذلك النحاس والرصاص والزرنيخ، ولهذا وجب نزع هذه المواد عن الفضة لتصبح مادة الفضة نقية.

الفضة مرنة عند التعامل بها، خصوصا وهي بعد مادة خام، ولهذا كان من الصعب صناعتها وهي على تلك الحال، ويلاحظ ان النقود الفضية تحتوي على 90% فضة و10% نحاس، اما الفضة الاسترليني (الخالصة) التي تصاغ منها المجوهرات والاواني الفضية فإنها تحتوي على 92% من الفضة و7.5% نحاس.

والاسم استرليني اطلق على الفضة النقية نسبة الى عائلة المانية تدعى استرلينغ وهم تجار المان واول من اقنع الملك البريطاني جان في العام 1512 ان يمنحهم ترخيصا لسكب العملة الانجليزية، وقد تفوقوا في هذا المضمار خصوصا، مما جعل اسم استرلنغ يرافق العملات لهذا الوقت خاصة في العملة والاواني الفضية النقية والمصنوعة من فضة استرلنغ واحيانا بشارة اخرى معروفة لكنها تختلف باختلاف البلد المصنع، اما في انجلترا فعلامة أسد هي المعروفة.

كان من المتعذر على اي انسان ان يقتني الاواني الفضية والتي تحمل شارة استرلنغ لارتفاع اسعارها، ولهذا رحب الناس جميعا باكتشاف اواني شفيلد الفضية، ولكي تصنع هذه يتوجب دمج لوحة من الفضة واخرى من النحاس وتضم الاثنتان معا بطريقة تخصصت بها مدينة شفيلد ومدينة برمنغهام في انجلترا، ومع ذلك لم تكن هذه المصنوعات بخسة الثمن، ولكي تخفض الأسعار لهذه الأواني عمد الاخصائيون الى زيادة التغليف بأي نوعية من المعادن بطبقة شفافة جدا من الفضة بواسطة المضخات الكهربائية.

ان الاواني الفضية مستعملة في كل بلد من العالم، كما انها تستغل في صناعات اخرى، ونعني هذا النوع من الفضة.

(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)