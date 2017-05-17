٭ بعض المناطق الجبلية لديها نباتات غير عادية، ففي جبال افريقيا هناك اللوبيليا العملاقة وشجرة بابونج الطير اللتان تنموان إلى ارتفاع يصل الى حوالي 6 أمتار. وأوراقهما مرتبة بحيث تنغلق الى براعم في الليل، وفي جبال الانديز بأميركا الشمالية هناك الترمس العملاق والبروميلياد التي لديها جذع يشبه جذع النخيل، وباقة من أوراق طويلة وأشواك عالية للأزهار الملقحة بواسطة الطيور.

هل تعلم انه عند ارتقائنا جبلا ما يقع في المنطقة المعتدلة نصل اولا الى قطاع تغطية الغابات النفضية، يليه حزام تغطية غابة مختلطة من الاشجار العريضة الاوراق والاشجار الصنوبرية، بعد ذلك نجد غابة صنوبرية حقيقية تمتد حتى النطاق الشجري قبل الوصول الى منطقة الجليد الدائم، حيث تمتد منطقة من الجنبات ثم المروج واخيرا حزام من الاشنة والخلنج يدعى التندرة الألبية.

٭ الصمغ: هو مادة لزجة متعادلة تفرزها بعض النباتات (خصوصا الأشجار) اما طبيعيا، وإما بتأثير حالة مرضية او عامل خارجي (شق في الجذع، وجود طفيليات، جفاف الجو). يستعمل الصمغ في المستحضرات الصيدلية، وفي صناعة مواد التجهيز والغراء والبرنيق، كما انه يستخدم ايضا في التصوير الفوتوغرافي وفي صناعة الورق وتثبيت الألوان.

٭ المطاط الكاوتشوك: هو مادة طبيعية تستخرج من انواع مختلفة من الاشجار، وتتألف بشكل رئيسي من هيدروكربون غير مشبع. كما ينتج المطاط ايضا بالطرق الصناعية، للمطاط استعمالات متنوعة نذكر اهمها: اطارات السيارات (75% من المطاط المستهلك)، الأحذية، النعال، المواد العازلة للكابلات وغير.(من كتاب: هل تعلم ـ علاء العموش)