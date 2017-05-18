صمويل مورس.. رسام ومخترع أميركي

أظهر صمويل مورس وهو يدرس في جامعة ييل الاميركية التي تخرج فيها سنة 1810 ميلا شديدا إلى الكهرباء مع أن نشاطه كان محصورا في فن الرسم الذي برع فيه.

كان مورس أحد مؤسسي الأكاديمية القومية الأميركية للرسم، وقد ترأسها حوالي عشرين سنة، وقد مجد ذكره متحف متروبوليتان للفن في نيويورك السنة 1932 بإقامة معرض خاص برسومه، لمناسبة مرور ستين سنة على وفاته.

في السنة 1832، وبينما مورس عائد على ظهر إحدى السفن من رحلة إلى أوروبا، سمع بأنباء اختبارات جرت في فرنسا تم فيها نقل الكهرباء على مسافات طويلة، وأبدى أحد أصدقائه ملاحظة قال فيها: «ما أروع أن ترسل الأنباء بهذه الطريقة!» وكان جواب مورس: «ولم لا؟» وقد انصرف طوال رحلته إلى التفكير في هذه القضية. فأوجد «قانون مورس» لإرسال البرقيات، وصنع أخيرا الجهاز الذي يقوم على أساسه التلغراف اللاسلكي. وكان يصنع التصاميم بنفسه. وفي 2 سبتمبر 1837 عرض جهازه هذا في جامعة مدينة نيويورك، حيث كان استاذا لفن التصميم، مع أنه كان قد توقف عن الرسم. وقد اهتم بهذا الاختراع أحد صانعي النحاس والحديد في نيودجرزي، ويدعى البرت فايل، فاشترك مع مورس في مشروعه هذا، وطلب مورس تسجيل هذا الاختراع في انجلترا وروسيا فرُفض طلبه، ولكنه وفق في الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية التي استأثرت بالاختراع، فيما بعد دون التعويض على صاحبه.. وفي السنة 1843 اقترع الكونغرس على منح مورس مبلغ 30 ألف دولار لمواصلة عمله. وقد أقام مورس خطا تجريبيا بين واشنطن وبولتيمور استخدم للمرة الأولى في ٢٤ مايو 1844.

وأدخل مورس إلى الولايات المتحدة طريقة التصوير الفوتوغرافية التي ابتكرها الرسام والكيميائي الفرنسي لويس داغير. وقد سجل مورس كذلك آلة صنعها لقطع الرخام، وأجرى اختبارات في التلغراف اللاسلكي بواسطة أسلاك تحت مياه البحر.

وكان مورس أحد مؤسسي كلية فاسار للبنات في مدينة بوكيبسي، بولاية نيويورك.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)