ألفاظ عامية لكنها فصيحة

٭ الملاية: ملاية السرير، أي: مفرش يغطيه.. وملاية المرأة: ثوب تلفه حول جسمها ليخفي ما تحته من ملابس.. الأصل فيها: ملاءة وأبدلت الهمزة ياء.. وفي القاموس: الملاءة: الريطة.

٭ شوال: شوال الفول أو الارز، ونحوهما من المحصولات الزراعية والسلع.. والأصل فيها فارسي، فهو مُعرب عن: جوال.

٭ ولع: ولع فلان الحطب، أي؟ أحرقه بإشعال النار فيه.. والولعة: النار المشتعلة.. والولاعة: آلة تستخدم لتوليد شرر يساعد على اندلاع النار.. والأصل فيها: اللوعة، ثم حدث قلب مكاني فصارت: الولعة.. وفي القاموس: اللوعة: حرقة في القلب.. والالتياع: الاحتراق.

٭ العتة: العتة أتلفت الملابس: أو الملابس أكلتها العتة، أي أضرت دويبة العتة بها وأحدثت فيها ثقوبا تضر بجودتها.. وفي القاموس: العثة، بضم العين: دويبة تلحس الصوف.

٭ جبلة: جبلة فلان صعبة، أي شديد في صفاته وطبيعته.. وفي القاموس: الجبلة: الخلقة والطبيعة.

٭ لبد: لبد فلان في مكانه، أي: لزمه وأقام فيه.. وفي القاموس: لبد: أقام ولزم.. وتلبدت الغيوم: اجتمعت متكاثفة.

٭ عوق: عوق فلان في عودته، أي تأخر.. وعوق في حل المسألة: تباطأ فيها وتمهل.. وفي القاموس: العوق: من يعوق الناس عن الغير.. والتثبيط كالتعويق.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)