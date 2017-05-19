ما الملوز؟
٭ الملوز صخر بركاني به تجاويف صغيرة ملأى بالرواسب من مختلف المعادن.
ما أشهر النيازك التي سقطت على الكرة الأرضية؟
٭ أشهر النيازك التي سقطت على الكرة الأرضية:
1 ـ نيزك هوبا وقد سقط في جنوب غرب أفريقيا وبلغ وزنه 60 طنا وما زال حتى الآن موجودا في مكانه.
2 ـ ونيزك هينجيتو وقد سقط في جرينلاند وبلغ وزنه 36 طنا ونقل الى إحدى المناطق الأميركية.
ما الركام الطبقي؟
٭ الركام الطبقي عبارة عن سحب تتميز بوجود بقع نيرة وتدل على عدم استقرار الجو.
كم تقدر سرعة دوران الأرض حول الشمس؟
٭ 66600 ميل/ في الساعة.
كم هي نسبة الماء على سطح الأرض؟
٭ ثلثا مساحة سطح الأرض.
ما أكبر جزيرة في البحر المتوسط؟
٭ جزيرة صقلية.
ما أعلى جبل عربي؟
٭ جبل توبقال.
في أي قارة تقع هضبة النبت؟
٭ قارة آسيا.
في أي دولة يوجد نهر أم الربيع؟
٭ المغرب.
كم عدد دول قارة افريقيا؟
٭ 53 دولة.
ما أصغر دولة في أميركا الشمالية؟
٭ باباردسي.
(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)