والتر سكوت

اول من ابتدع الرواية الشعبية التاريخية في الغرب، وافضل من تناول موضوع الصراع بين الحضارات المتضادة في الادب. ولد في اسكتلندا عام 1771، لأب كان قاضيا ولام كانت ابنة استاذ في الطب، اصيبت قدمه بالشلل التام وعمره 18 شهرا، فتلقى تعليمه الاول في المنزل، ثم درس الطب في جامعة ادنبرغ عام 1783 على فترات متقطعة بسبب مرضه، وتدرب على القانون على يد والده في العام 1786، لكنه لم ينل درجة المحاماة حتى العام 1792 تجاوز طوله 180 سم، لكنه اصيب بالعرج ومنح لقب سير البريطاني وتزوج من فرنسية في العام 1797 وبنى قصرا في الريف ضاعف من خسائره.

بدأ والتر سكوت حياته شاعرا ومترجم قصائد عن الالمانية خصوصا اشعار غوته ثم تحول للرواية لتأكيد تفوقه الادبي على الشاعر الشهير لورد بايرون، ولمواجهة ازمته المالية وخسائره في المطبعة التي كان شريكا فيها كان يجلس ساعات يكتب حتى تحول الى آلة حسبما جاء في يومياته.

كتب والتر سكوت حياة نابليون في 7 اجزاء، وبعد وفاة زوجته اصيب بمرض في القلب فسافر الى ايطاليا، حيث جمع الاغاني والقصائد القديمة، واستقر فترة في مالطا وعبر البحر المتوسط في سفينة عام 1831 وعاد الى اسكتلندا ليموت في 21 سبتمبر 1832 بعد ان ترك عددا لا يحصى من الروايات والاشعار والاناشيد، كان بينها عملان شديدا الاهمية هما: «روايات بفرلي» التي وضع فيها النمط الكلاسيكي للرواية التاريخية والشخصيات التي اثرت في مجرى التاريخ سواء كانوا ملوكا او صعاليك.

اثر سكوت في عدد من كبار الادباء بينهم جورت أليوت وتشارلز ديكنز والاخوات برونتي، واعتبر عملاق الادب الاسكتلندي بلا منازع، وكان والتر سكوت يكتب بأسماء مستعارة في البداية مثل المجهول العظيم، وكان يستمتع بهذا الغموض، حتى كشف السر بنفسه بعد نجاحه الصاعق، وكان زوج ابنته جون جيبسون لوكهاردت اول من كتب سيرة حياته.

ترك سير والتر سكوت روايات عظيمة مثل سلسلة «بفرلي» التي جاءت بأسماء مختلفة، واعتبرت مدرسة ادبية، وتناول في بعضها محاولات الاسكتلنديين استعادة عرض بريطانيا والصراع بين الانجليز والاسكتلنديين.

وقد تحولت بعض رواياته الى افلام سينمائية.

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أسيمة جانو)