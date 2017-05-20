لماذا يكون بعض الشعر أجعداً؟

جميعنا نعطي الشعر درجة اهتمام وفضول كبيرين، ما الذي يعطي الشعر لونه؟ ولماذا يتغير الى اللون الرمادي او الابيض؟ ولماذا يكون بعض الشعر مجعدا؟ ما زال العلم لا يمتلك الاجابات عن هذه الاسئلة عن الشعر، ولكن دعونا نناقش اشياء قليلة نعرفها نحن عن الشعر.

في جذر او جذور الشعر هناك خلايا معينة تحتوي على الصبغة، هذه الخلايا لها القابلية على الانقسام، فالخلايا الحديثة تمتد الى الاعلى مع سيقان نامية من الشعر، ثم تموت، اما الحبيبات الصبغية التي تحتويها فتبقى في الشعر، تحتوي الحبيبات الصبغية هذه على كل اطياف اللون البني، من الاحمر الى الاسود، البني الغامق.

المادة القرنية في الشعر، حيث توجد الصبغة لها لون اصفر، فالمادة القرنية والحبيبات الصبغية تكون ممتزجة، فلون الشعر هو نتيجة للطريقة التي يتم بها المزج.

يختلف شعر مختلف الناس في التركيب ايضا، فاذا قطعنا شعرة واحدة عرضيا ودرسناها تحت المايكروسكوب فسنجد انها تملك شكلا معينا: دائريا، مسطحا، بيضويا، مغزليا، وحتى كليوي الشكل، عادة يكون قصيرا ومجعدا، وفي بعض الاحيان يطلق عليه صوفي الشعر، وتتميز به الاجناس السوداء، اما الشعر المدور والذي هو عكس الشعر المغزلي او الميوي فيكون مسرحا، طويلا، وخشنا، اما الشعر ذات الشكل البيضاوي فينتج شعرا متموجا ومجعدا، او شعرا ناعما حريريا.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا - د.هشام عبدالجبار الهاشمي)