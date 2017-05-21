21 مايو
٭ 21/5/١961: صدر مرسوم اميري بالقانون رقم 5 لسنة 1961 بتأسيس شركة الكيماويات البترولية الكويتية.
٭ 21/5/1963: قدم محمد بدره اوراق اعتماده كأول سفير لجمهورية تونس في الكويت.
٭ 21/5/1968: صدر مرسوم اميري بالقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
٭ 21/5/2001: بدأ تطبيق الضريبة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تم تحديدها
بنسبة 2.5% من صافي الارباح السنوية التي توزعها هذه الشركات.
٭ 21/5/2002: صدور قرار بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمزاولة النشاط الاقتصادي والمهني في الكويت.
من كتاب: تاريخ الكويت يوما بيوم
د.صالح العجيري
د.محمد احمد عيسوي ـ
عبدالعزيز بدر (بوهندي)