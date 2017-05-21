لماذا نتوقف عن النمو؟

عندما يولد الطفل يكون طوله في المتوسط حوالي ٥٠ سم، وفي العشرين سنة التالية يتضاعف طول جسم الإنسان ثلاث مرات بالنسبة الى الطول الذي ولد به ويصل متوسط الارتفاع الى حوالي ١٧٠ سم.

ولكن لماذا لا يستمر الشخص في النمو أكثر فأكثر؟! ما الذي يجعل الجسم يتوقف عن النمو؟ يوجد في الجسم عدد من الغدد تفرز هرمونات معينة تسمى الغدد الباطنية أو الصماء وهذه الهرمونات هي التي تتحكم في نمونا.

ومن هذه الغدد الصماء الغدة الجار درقية في الرقبة والغدة النخامية المتصلة بالمخ والغدة الصعترية التي تكون في الصدر والغدة النخامية هي سيدة الغدد الصماء ويسمونها «المايسترو» وهي التي تنبه عظامنا للنمو فإذا عملت هذه الغدة كثيرا جدا فذراعانا وساقانا ينموان طويلا جدا ويدانا وقدمانا يصبحان كبارا جدا أي اننا نصبح «عمالقة» واذا لم تعمل الغدة بما فيه الكفاية فقد نغدو «أقزاما»!

والطفل يولد بغدة صعترية كبيرة تستمر في الكبر خلال فترة الطفولة وعندما يصل الى سن 13 او 14 عاما تبدأ هذه الغدة في التقلص.!

ولهذا السبب عندما يصبح الشخص ناضجا في حوالي الثانية والعشرين فإنه يتوقف عن النمو!

وأحيانا تتطور الغدد سريعا جدا فتتباطأ الغدة الصعترية باكرا جدا مما يجعل الشخص تحت المتوسط في الارتفاع وحيث ان الساقين تنموان لاحقا وتنموان اكثر من الأجزاء الأخرى للجسم فهذا التطور المبكر يجعل الساقين قصيرتين، لهذا السبب كثيرا ما يكون الأشخاص الذين يتطورون باكرا جدا بدينين.

ولكن هل يتناقص ارتفاعنا بعد ذلك كلما تقدمنا في العمر؟!

نعم، يحدث ذلك فنحن نتقلص حوالي 12 ملليمترا كل ١٠ سنوات، والسبب في ذلك هو ان الغضاريف في مفاصلنا وفي العمود الفقري تأخذ في الجفاف كلما ازددنا في الكبر.



(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)