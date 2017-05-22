لكل كلمة أصل في اللغات المختلفة ومعنى تدل عليه، نذكر من تلك الكلمات أشهرها والمتداولة بين الناس:
٭ أستاذ: من أصل فارسي ومعناها المعلم والعالم والخبير في مهنة معينة.
٭ بشت: كلمة فارسية معناها مشلح.
٭ بهار: هندية تعني بلاد الهند أبازير.
٭ تتن: تركية ومعناها دخان.
٭ خبل: فارسية ومعناها مجنون.
٭ دريشة: فارسية ومعناها نافذة.
٭ دستة: فارسية ومعناها حزمة.
٭ سروال: فارسية وهي مركبة، «سر» تعني فوق و«ال» تعني القامة.
٭ شرشف: كردية تعني غطاء النوم.
٭ طشت: فارسية تعني إناء الغسيل.
٭ قرطاس: يونانية تعني الورق.
٭ بس: كلمة فارسية تعني اسكت.
٭ كندرة: تركية تعني الحذاء.
٭ بصمة: لفظ تركي أصله ـ باصماق ـ ومعناه أن يطأ الرجل بقدمه.
٭ فهرس: أصلها فهرست.. لفظ فارسي، وتعني أرشفة.
٭ والك: لفظ عامي متداول على الألسنة منذ العصر العباسي بمعنى ـ الويل لك ـ أصبح ينطق بلفظ ولاك.
٭ حدوتة: محرفة من كلمة أحدوثة.
٭ كتكوت: مشتق من فعل (كتكت) بمعنى قارب الخطو وهو يسرع في مشيه. وهذا المعنى ظاهر في مشية الكتاكيت.
(من كتاب: « الكشكول صندوق المعرفة»