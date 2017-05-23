لماذا يشيد القندس الجسور؟

القندس حيوان لبون قاضم يمتاز بقرونه.

تقيم أنثى القندس كوخا، له مدخل يقع تحت سطح الماء ولكي تضمن أن يظل الماء على نفس المستوى بحيث لا يدخل الكوخ فإنها تقيم واحدا أو أكثر من الجسور.

يقيم القندس كوخه على جزيرة من الأغصان النباتية والاحجار والوحل.. بحيث يقع الكوخ بالضبط فوق مستوى الماء ويقيم الكوخ من الأغصان والأعشاب النباتية الممتزجة والمقواة بالطمى وفي الوقت نفسه يشتمل الكوخ على فتحة أو أكثر لضمان التهوية.

هذه الاكواخ معرضة لخطر الغرق بالماء أثناء موسم سقوط الامطار، وبالعكس تظهر مداخل الكوخ في موسم الجفاف ولتجنب هاتين الحالتين، يقيم القندس بحيرة صناعية تقع إما عند اعالي النهر أو عند اسفله.

تصنع هذه الجسور من جذوع الاشجار التي يهدمها القندس، ومن الاحجار والطمي، وهذه الجسور تكون عادة صلبة جدا وتقوم القنادس بإعادة بنائها وتقويتها بصفة مستمرة، وتبلغ هذه الجسور من القوة بحيث يمكن ان يمر عليها ست رجال مجتمعين في وقت واحد دون أن يقع بهم الجسر ويزيد طولها أحيانا عن مائة متر.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة - د. حسام محمد مازن)