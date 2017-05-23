لعبة «الهولاهوب» مفيدة للمفاصل والعضلات

أثبتت البحوث العلمية أن للعبة «الهولاهوب» فائدة بدنية، حيث تمنح المرونة والقوة لجميع مفاصل وعضلات الجسم من القدمين إلى رسغي اليدين، وبخاصة مفصل الفخذ الذي يكتسب قدرا كبيرا من هذه المرونة من خلال اللعب بالطوق، ولاسيما عضلات الوسط والساقين والذراعين.

وقد ثبت أن صاحبة تلك اللعبة لا تشكو أبدا من متاعب في هذه الأجزاء، وذلك لأنه خلال اللعب تنشط الدورة الدموية التي تغذي عضلاتها بالأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون الغني بحامض اللبنيك والأملاح التي كثيرا ما تتراكم في الجسم، ومن ثم تسبب الآلام والمتاعب.

كما ثبت أن القفزات التي تتم من خلال لعبة «الهولاهوب» تحمي عضلات الجسم من الترهل.. فكلما قل حجم العضلة زادت فاعليتها ومقاومتها للآلام الروماتيزمية، وبالتالي يؤدي نشاط تلك اللعبة إلى تجنب السمنة نتيجة للجهد المبذول والعرق الخارج من الجسم.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)