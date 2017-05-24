رفض استخدام التكنولوجيا والخوف من المجهول

كان من الممكن أن تنتهي الحرب الأهلية الأميركية عام 1863 في وجود الجنرال جوزيف هوكر الذي يعد أحد القادة العظماء في التاريخ الأميركي، لكن المشكلة التي أدت إلى سقوط هوكر، وكلفت جيش الاتحاد جزئيا انتصارا في شانسيلورفيل، هي قصة الخوف من الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة وغير المجربة من قبل في المعركة.

في معركة شانسيلورفيل كان هناك عدد كبير من الجنرالات لكن القائد العام لجيش الاتحاد كان الجنرال هوكر. وقد وقعت المعركة أواخر شهر أبريل 1863 وهناك أسباب كثيرة لهزيمة جيش الاتحاد في هذه المعركة، لكن أحد أهم الأسباب كما يتفق المؤرخون، هو تخلي الجنرال هوكر عن رباطة جأشه.

كانت خطة هوكر في المعركة جيدة، وكانت لديه فرصة لهزيمة قائد جيش الجنوبيين الانفصاليين الجنرال روبرت لي.

وقد تم تزويد جيش هوكر قبيل المعركة بقليل بأجهزة تلغراف جديدة لتسهيل عملية إرسال الإشارات والرسائل بين فرق الجيش، وكانت هذه الأجهزة تشحن بإدارة ذراع الجهاز باليد ولم تكن بها بطارية.

لكن هوكر لم يبد ارتياحا للأجهزة وعندما حاول بعض مساعديه إقناعه بأهميتها أبدى رفضا للعمل بشيء لم يجربه بعد، وعندما احتدم النقاش أمر هوكر بتحطيم الأجهزة.

وفي معركة شانسيلورفيل انشطر جيش الشمال الذي يقوده هوك إلى نصفين وهنا كانت عملية الاتصال بين نصفي الجيش المنفصلين حياة أو موتا. وهنا تسبب انفلات أعصاب هوكر وتحطيمه جهاز التلغراف الذي كان يعمل كوسيلة اتصال تكنولوجية جديدة، في هزيمته واضطراره إلى الانسحاب من تلك المنطقة.

وكانت الهزيمة قاسية لدرجة إعفاء هوكر من القيادة لهزيمته في معركة شانسيلورفيل من عدو كان هو يتفوق عليه بالرجال.

(من كتاب: 100 خطأ غيرت مجرى التاريخ - بيل فاوست - ترجمة: مجدي كامل)