فساليوس

عالم بلجيكي تخصص في التشريح، وهو أول من اطلق بعض الأسماء على بعض الأماكن داخل جسم الإنسان مثل الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب، وهو أول من نادى بأن المنظم الحقيقي للإنسان ليس القلب، ولكنه المخ والجهاز العصبي. قام برسم الأجهزة الداخلية للإنسان وله رسومات عديدة، وكان فساليوس يواجه العديد من الصعاب في ايجاد من سوف يقوم بتشريحه من الأموات، ولكنه في النهاية تقدم بالتماس وأخذ تصريحا بتشريح المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ الحكم مباشرة، وحكم عليه بالموت لأنه سرق بعض الجثث من مدفن الكنيسة لكي يقوم بتشريحها.

(من كتاب: الخالدون 1000)