هادريانوس إمبراطور روماني

يشتهر الإمبراطور هادريانوس أكثر ما يشتهر بالسور العظيم الذي شيده من مصب نهر تاين في نورثمبرلاند الى نهر سولواي، فأوجد بذلك حاجزا عظيما بين ما كان آنذاك (سنة 122) بريطانيا وكاليدونيا، لكنه حقق أكثر من ذلك كثيرا.

كان هادريانوس ابن شقيق الإمبراطور العظيم تراجانوس، فلما خلف عمه كإمبراطور سنة 117 كان قد اكتسب خبرة سنوات عدة في القيادة العليا.

وكان أول ما قام به من شؤون تقليص الحدود الشرقية للامبراطورية التي رسمها تراجانوس لاعتقاده، بالدرجة الأولى، انه يسهل بذلك المحافظة على النظام وضبط الأمن على الحدود. وقد قام بجولات في مختلف أرجاء الامبراطورية، فكان بذلك واحدا من الحكام الرومان القلائل الذين قاموا بمثل هذا العمل.



وخلال جولاته المتواصلة كان يقوم بإزالة الشكاوى، وتعزيز القوانين والأنظمة والامتيازات، وإنشاء المدن والمباني، مظهرا لمختلف الجنسيات التي تتألف منها الامبراطورية ان امبراطورهم يهتم بهم جميعا.

وفي روما نفسها أضاف عددا من المباني الجميلة الى ما كان فيها، بما في ذلك ضريح هادريانوس ـ ويعرف اليوم باسم كاستيل سانت انجيلو، والجسر الاييلي.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)