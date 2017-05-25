٭ عندما لا يكون في قدرة الإنسان ما يفعله فهناك شيء يمكن ان يقدمه شيء لا يشترى ولا يستجدى، شيء ينبع من القلب اسمه الحنان.

٭ الإحساس بالجمال علم له قواعده وأصوله يساعدنا على تذوق الجمال في الطبيعة وفي الفن، فأنت اذا دخلت حديقة لتستجلي فيها جمال الطبيعة، فإنك تستطيع عن طريق الإحساس بالجمال ان تشعر بمتعة جمالية أكثر من صاحب الحديقة نفسه الذي ينظر اليها نظرة قائمة على المنفعة الشخصية التي تشغله عن تذوق المتعة الجمالية.



وهذا ينطبق ايضا على تذوقنا للجمال في عمومه كأن تعجب بمنظر طبيعي أو وجه جميل دون ان يثير فينا هذا الإعجاب الرغبة في الامتلاك بقدر ما يثير فينا المتعة الجمالية.

ثمار من حدائق المعرفة

٭ النصيحة المجانية لن تكلفك شيئا الا اذا اخذت بها!

٭ العقول الدنيا تخاطب الأشخاص، والعقول المتوسطة تناقش الحوادث، والعقول الكبيرة تخاطب المبادئ.

هذا الإنسان المغرور الذي لا يكف عن الحركة والضجيج والتفكير والابتكار.

هذا الإنسان يحمله على الأرض جسد بينه وبين الفناء شعرة رفيعة جدا اذا قطعت ولا بد ان تقطع، فما من قوة في العالم تستطيع ان توصلها، فقد نزل العلم حينئذ من فوق عرشه ووقع صريعا عاجزا عن إحياء الموتى.

٭ العطاء في الحب جميل.. اما كيفية العطاء فتلك هي المسألة.

٭ أحسن الكلام.. ما صدق فيه قائله، وانتفع به سامعه.. الكلام بلا تفكير كرمي السهم بلا تصويب، الكلام كالدواء ان أقللت منه نفع وان أكثرت منه صدع، يقول الكلام عن نفسه من يحفظ فمه يحفظ نفسه.

٭ الصديق هو الشخص الذي يحبك بعد ان يعرفك جيدا.

٭ قبل ان تغضب من أخطاء الآخرين، أعط نفسك وقتا كافيا لتعد عشرة من أخطائك أنت.

٭ الاستعانة بالغريب من الألفاظ عجز.

٭ المتشائم عدو نفسه، فكيف يكون صديق غيره؟



(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - د. محمد كامل عبدالصمد)