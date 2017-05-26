ماذا يحدث للنحل في الشتاء؟

هناك ألوف الأنواع او التنويعات من النحل، تختلف عاداتها وطريقة حياتها، ويهمنا من ذلك امران فقط: كيف ينتج النحل العسل وكيف ينظم النحل «الاجتماعي» حياته؟

لإنتاج العسل، تزور النحلة الازهار، تشرب من رحيقها وتعود به الى المنزل مكان تجمع العسل وهو جهاز هضم موسع شبيه بالكيس يقع امام المعدة ولكن منفصلا عنها.

وتتم الخطوة الأولى في تكوين العسل بخضوع السكر الذي في الرحيق لتغيرات كيماوية داخل زق العسل.

وتقوم النحلة بإزالة جزء كبير من الماء بعمليات تبخير.

ويمكن للعسل الذي ازيح ماؤه واختزنه النحل في الاقراص ان يبقى الى ما لا نهاية.

وماذا عن الشتاء؟

في المناطق المعتدلة تمضي الملكات الفتيات شتاءها في ثقوب تحفرها في علوة رملية مجففة جيدا او في اي مكان مناسب، وهي الوحيدة في جنسها، التي تعيش خلال الشتاء بين افراد المستعمرة.



وفي الربيع تبدأ كل ملكة منها إقامة مستعمرة جديدة.

لكن نحل العسل اوفر حظا، فهو يستطيع التكيف لكل تقلبات المناخ، وذلك بفضل التنظيم الاجتماعي الجيد والمعقد، الذي يمكن مقارنته بالتنظيم البشري.

وفي خلية النحل تنظم النحلات العاملات الحرارة بدقة عالية، اذ يبقينها في درجة 93 فهرنهايت، حيث تنمو النحلات الصغيرات ولا تسمح العاملات بانخفاض الحرارة شتاء عن 45 درجة.



ويستعمل العسل المخزون في الخلية او المنحلة وقودا.



ولدى النحل طريقة ناجعة للحيلولة دون فقدان اكثر من جزء يسير من الحرارة التي ينتجها باستهلاك العسل.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)