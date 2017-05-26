٭ ماري حبيب سليم نصر هو الاسم الاصلي للفنانة ماري منيب.

٭ أندورا دولة أوروبية، تقع حمايتها على عاتق فرنسا وإسبانيا.

٭ القرون الميلادية من الخامس إلى الخامس عشر، هي التي يُطلق عليها اسم: القرون الوسطى.

٭ ستانلي هي عاصمة جزر فوكلاند.

٭ زهير الشايب هو الذي قام بترجمة كتاب «وصف مصر» من الفرنسية إلى العربية.

٭ نادي السيارات هي الرواية الثالثة الشهيرة للأديب المصري علاء الأسواني بعد يعقوبيان وشيكاغو.

٭ روديسيا الشمالية هو الاسم السابق لزامبيا.

٭ كوبا هي اكبر جزر البحر الكاريبي.

٭ الدولتان اللتان تشملهما شبه جزيرة إيبريا هما: البرتغال وإسبانيا.

٭ ألمظ مغنية مصرية شهيرة، تزوجها المطرب عبده الحامولي ومنعها من الغناء.

٭ المقاطعة الكندية التي تتحدث الفرنسية هي: كيبك.

٭ شيطان الكمان هو اللقب الذي اطلق على الموسيقي الايطالي نيقولا باجنيني.

٭ روالبندي هي العاصمة السابقة لباكيستان.

٭ الأكاديمية هو الاسم الذي اطلقه افلاطون على مدرسته الفلسفية بأثينا.

٭ هيبسكس اسكيولنتس هو الاسم العلمي للبامية.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة - مجدي سيد عبدالعزيز)