٭ ماري حبيب سليم نصر هو الاسم الاصلي للفنانة ماري منيب.
٭ أندورا دولة أوروبية، تقع حمايتها على عاتق فرنسا وإسبانيا.
٭ القرون الميلادية من الخامس إلى الخامس عشر، هي التي يُطلق عليها اسم: القرون الوسطى.
٭ ستانلي هي عاصمة جزر فوكلاند.
٭ زهير الشايب هو الذي قام بترجمة كتاب «وصف مصر» من الفرنسية إلى العربية.
٭ نادي السيارات هي الرواية الثالثة الشهيرة للأديب المصري علاء الأسواني بعد يعقوبيان وشيكاغو.
٭ روديسيا الشمالية هو الاسم السابق لزامبيا.
٭ كوبا هي اكبر جزر البحر الكاريبي.
٭ الدولتان اللتان تشملهما شبه جزيرة إيبريا هما: البرتغال وإسبانيا.
٭ ألمظ مغنية مصرية شهيرة، تزوجها المطرب عبده الحامولي ومنعها من الغناء.
٭ المقاطعة الكندية التي تتحدث الفرنسية هي: كيبك.
٭ شيطان الكمان هو اللقب الذي اطلق على الموسيقي الايطالي نيقولا باجنيني.
٭ روالبندي هي العاصمة السابقة لباكيستان.
٭ الأكاديمية هو الاسم الذي اطلقه افلاطون على مدرسته الفلسفية بأثينا.
٭ هيبسكس اسكيولنتس هو الاسم العلمي للبامية.
(من كتاب: الموسوعة الشاملة - مجدي سيد عبدالعزيز)