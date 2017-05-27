٭ يحمل نهر أوكافانجو نحو 26% أكثر من مياه الأنهار في جنوب أفريقيا مجتمعة على الرغم من ذلك لا تصب أي من هذه الأنهار مياهها في البحر.

٭ اذا كان لسانك جافا فلن تتمكن من تذوق أي شيء.

٭ الشعب المنغولي بأكمله الذي احتل شمال آسيا والصين في القرن الثالث عشر عدده لا يتعدى المليون شخص.

٭ المرأة في بورما تفرد على عنقها عددا كبيرا من الحلقات النحاسية.

٭ بعد الولادة يزيد حجم جسم الإنسان أكثر من عشرين مرة، ولكن العين يزيد حجمها ثلاث مرات وربع المرة فقط، هذا على مدى العمر.

٭ ثلاثة أرباع شعب النرويج يعيشون على عشرة أميال الى داخل البحر.

٭ اناث الأوز وفية لأزواجها طوال حياتها.

٭ إحدى أفضل الطرق لتنظيف أسنانك هو المسواك.

٭ خلال الأربع والعشرين ساعة يتنفس الإنسان البالغ العادي 23.000 مرة.

٭ طائر خطاف البحر القطبي يطير من منطقة القطب الشمالي حول العالم وحتى القطب الجنوبي ويعود ثانية كل عام.

٭ اذا استطعت امتصاص البترول من نبع بترولي ضخم ووضعته في السيارة الصغيرة إذن يمكنك أن تقود سيارة وتلف العالم أربع مرات.

٭ يملك الفيل واحد ليبر من الدماغ لكل 1000 ليبر من وزن الجسم.

٭ الملك جورج الثالث باع أكثر من 67.000 كتاب خلال حياته.

(من كتاب: ٤٠٠٠ حقيقة مذهلة - جايلز براند ريث - ترجمة ليديا البريدي)