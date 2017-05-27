٭ توجد في معهد «برايل» بنيويورك حديقة خاصة لكفيفي البصر، وقد روعي أن تكون نباتاتها ذات رائحة طيبة، وناعمة الملمس.

٭ تبلغ ذرية الذبابة الواحدة في السنة أكثر من مليوني ذبابة!

٭ عندما خطا رائد الفضاء نيل أرمسترونغ على سطح القمر، لأول مرة في تاريخ البشرية، قال: «إنها خطوة واحدة صغيرة بالنسبة لإنسان.. وقفزة عملاقة بالنسبة للإنسانية».

٭ قوة إبصار الصقر تساوي ثمانية أضعاف قوة الإبصار عند الإنسان.

٭ أوصى عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتين، والذي توفي عام 1950، بضرورة تحليل مخه بعد موته، ظنا منه أنه ربما يكون به شيء من الاختلاف عن باقي أمخاخ الناس! وقد قام العلماء بتشريح مخه بالفعل، إلا أنهم لم يجدوا فيه شيئا يختلف عن مثيله!

٭ «حذاء الست» زهرة برية، من الفصيلة السحلبية «الأوركيد»، موطنها الأصلي المنطقة المعتدلة الشمالية، وتوجد في أميركا الشمالية، وهي أنواع، منها البيضاء والوردية والصفراء. وتشبه حذاء الست أو السيدة!

٭ أقدم كتاب مخطوط في العالم، عُثر عليه في بني سويف، بمصر، ويعود تاريخه الى 1600 عام مضى.

٭ أكثر الجنسيات أو الدول التي حصلت على جائزة نوبل للأدب، هي فرنسا، حيث فازت بها أكثر من 12 مرة.

٭ الأقمار الصناعية أسرع في دورانها حول الأرض من القمر الطبيعي.

٭ عدد المُستقبلات العصبية التي توجد في نهايات أطراف الأعصاب المنتشرة في جلد الإنسان هو 500 ألف مُستقبل.

٭ «باتافيا» هو الاسم القديم لهولندا، وكانت تُدعى كذلك نسبة الى شعب «باتاف» الذي كان يعيش فيها في وقت ما.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)