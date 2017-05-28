٭ 28/5/1966: شركة الخطوط الجوية الكويتية تدشن الطائرة الثانية من طراز ترايدنت النفاثة.

٭ 28/5/1985: تم تأسيس الاتحاد الكويتي للاسكواش.

٭ 28/5/1986: صدر مرسوم أميري بإنشاء مجلس لشؤون الأغذية.

٭ 28/5/1996: مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون يهدف الى منع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة وإعطاء الحكومة فرصة لمدة 5 سنوات لتطبيق ذلك، وجاءت الموافقة من 33 عضوا وامتناع تسعة من أصل الحضور البالغ 44 عضوا.

٭ 28/5/1997: انتخب المكتب الدولي للأوبئة ممثل الكويت د.سلطان الخلف لرئاسة اللجنة الإقليمية للمكتب في منطقة الشرق الأوسط (وأصبحت الكويت بذلك أول دولة خليجية عربية تتولى رئاسة هذه اللجنة خلال 65 عاما من عمر المكتب الدولي للأوبئة).

٭ 28/5/2002: نادي القادسية يحرز لقب بطولة كأس سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء التاسعة لكرة القدم إثر فوزه بالمباراة النهائية على نادي الكويت.

٭ 28/5/2003: زيارة توني بلير رئيس وزراء بريطانيا للكويت.من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم

د.صالح العجيري

د.محمد احمد عيسوي ـ

عبدالعزيز بدر (بوهندي)