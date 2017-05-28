ما الفرق بين إخصائي التغذية وطبيب النظام الغذائي؟

كلاهما متخصصان ومدربان على إعطاء المرضى نظاما غذائيا للحفاظ على صحتهم. وربما يكون طبيب النظام الغذائي أكثر تحفظا، ويعتمد في تشخيصه للمتطلبات الغذائية على الكميات المسموح بها يوميا من المواد الغذائية. كما انه يتعامل في الغالب مع من يعانون من مشكلات صحية خطيرة ويتناولون العقاقير الطبية. وكثيرا ما يوجه الأطباء والمستشفيات المرضى الى طبيب النظام الغذائي ليساعدهم على تقييم أنظمتهم الغذائية.

أما اخصائي التغذية، فيقيم معدلات المواد الغذائية المثالية، اي ما على المريض فعله لزيادة امكانيات جسمه. كما انه يضع في الاعتبار اسلوب الحياة والبيئة المحيطة وما يتم تناوله من طعام ومشروبات. وهو ينصح دائما بالمكملات الغذائية على عكس طبيب النظام الغذائي. ولكن يجب التأكد من ان اخصائي التغذية قد حصل على 3 سنوات من التدريب.

وتمثل المنظمة البريطانية للتغذية (BDA) اطباء النظام الغذائي، بينما ترعى المنظمة البريطانية لاخصائيي التغذية (BANT) مصالح تلك الفئة. ولكن يجب القول هنا ان مهنة اخصائي التغذية تحتاج الى الكثير من التنظيم، وهي بالفعل تمر الآن بمرحلة من التحسين والتنظيم، وذلك لضمان الوصول الى اعلى المعايير في المهنة. ويتمتع الاخصائيون المتخرجون في الكليات المعروفة بالتدريب الجيد. ولكن يجب ان تتحد كل تلك المجالات من التغذية وطلب النظام الغذائي في مهنة واحدة.

(من كتاب: 500 سؤال وجواب عن الصحة والتغذية المثالية - باتريك هولفورد)