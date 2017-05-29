«جزنا من العنب.. نبي سلتنا»

٭ «جزنا» يعني لا نريد، ويضرب مثلا لمن يرضى بأي شيء لعلمه بعدم حصوله على مراده.

«شيل ده من ده، يرتاح ده من ده»

٭ وهذه أسهل طريقة للخلاص والراحة.

« المبشه ولا أكل العيش».

٭ «المبشه» تعني «الابتسام» حين اللقاء والمقابلة الجميلة، والمعنى: قابلني بوجه مبتسم بشوش أفضل لي من أن تقدم لي الأكل والولائم.

«غيبوا حبه، تزيدوا محبه»

٭ يضرب مثلا لذم كثرة الزيارات واللقاء خشية الملل يقول ابن الوردي: زد غبا تزد حبا... فمن أكثر الترداد أقصاه الملل.

«إذا بدك تهريه.. إسكت وخليه»

٭ يعني: الحقران يقطع المصران.. بالكويتي.

«إضرب المربوط... يخاف المفتلت»

٭ وذلك لأنك لا تقدر على المفتلت لانه بعيد عنك وليس في متناول يدك، لكنك تقدر على المربوط، وفي حالة ضربه يخاف حتى المفتلت وتحقق مطلبك.

«إيش حال مريضكم؟.. قالوا: شديدنا مات»

٭ يضرب مثلا لعدم الاطمئنان لحوادث الدنيا، فقد يموت الشديد الصحيح القوي ويعيش المريض، وقد يضرب لسوء الحال أي إن كنت تسأل عن مريضنا فحالنا سيء لدرجة أن شديدنا مات.

«يفتي على الإبره، ويبلع الميبر».

٭ يضرب مثلا لمن يسرق أو يعمل الكبير ثم يفتي بحرمة الأشياء الصغيرة «والميبر» باللهجة الكويتية هي الابرة الكبيرة جدا.

«ما تشكر في أمك إلا لم تشوف مرات أبوك».

٭ لأنها سوف تذيقك المر بصحون.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال - محمد صالح السبتي)