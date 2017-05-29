سندريلا CINDRELLA

حكاية شعبية مشهورة، تتردد في كل مكان تقريبا، وتروى الحكاية ان فتاة تدعى سندريلا تتعرض بعد وفاة والدتها لمعاملة قاسية من زوجة أبيها، وأخواتها غير الشقيقات، وتكره على القيام بالأعمال المنزلية الشاقة.

وذات يوم تذهب زوجة أبيها مع أخواتها لحضور حفل راقص، ويتركنها وحدها؛ فتبكي حزنا وأسى بعد أن يغادرون البيت.

وعند ذلك تظهر لها جنية وتساعدها على الذهاب إلى الحفل الراقص وهي ترتدي أجمل الثياب، وتركب عربة فخمة تجرها جياد مطهمة.

وتجتذب سندريلا بجمالها ورقتها الأمير؛ فيلازمها في كل مكان في الحفل، ولا يتركها لحظة واحدة.

وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين تتركه سنرديلا، وتهرع مغادرة مكان الحفل؛ لأن الجنية كانت قد حذرتها أن تبقى لحظة واحدة بعد الساعة الثانية عشرة ليلا؛ لأنها إن تفعل ذلك تتحول كما كانت فتاة رثة الثياب.

ولكنها تترك أثناء فرارها حذاء لها يستعين به الأمير في التعرف على سندريلا عندما يطابق قدمها بسهولة، ويتزوج منها ويعيشان معا في سعادة.

(من كتاب: معجم الفلولكور - د. عبدالحميد يونس)