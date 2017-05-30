كيف ينتقل الضوء؟

الضوء من الأسرار الكبيرة في عالمنا، فنحن لا نزال نجهل ما هو بالضبط، وكل ما نستطيع هو وصف ما يقوم به من أدوار.

نعرف أن الضوء هو شكل من أشكال الطاقة، وشأن سائر أشكال الطاقة: الحرارة، الموجات اللاسلكية وأشعة اكس، يمكن قياس أطوال موجاته وذبذباته وسرعته كما أن سلوكه في سائر المجالات يجعله مماثلا لهذه الأشكال الأخرى من الطاقة.

إننا نعرف سرعة الضوء، فهو يقطع حوالي 186 ألف ميل في الثانية، ويعني ذلك ان شعاعا ضوئيا معينا يقطع في السنة «55.880.000.000.000» ميل، وهذه هي المسافة التي يسميها الفلكيون «سنة ضوئية» وهي وحدة قياس المسافات في الفضاء الخارجي.

في محاولة الكشف عن ماهية الضوء وكيفية انتقاله ظهرت عدة نظريات يرجع اقدمها الى الحسن بن الهيثم في القرن الحادي عشر الميلادي وقد تطورت الى مدى بعيد على يد اسحق نيوتن من القرن السابع عشر.



وتقول فرضية نيوتن ان الضوء يجب ان يكون مؤلفا من حبيبات تشبه الى حد ما إطلاقات صغيرة متتابعة من مصدر الضوء، لكن النظرية الحبيبية هذه لم توفق الى تبيان كيفية سلوك الضوء، وفي وقت مقارب جاء كريستيان هيوجنز بالنظرية الموجبة التي تقول ان جسيمات الضوء تبدأ كموجات او نبضات قريبة الشبه بالتموجات الناشئة من إلقاء حجر في غدير أو بركة.

وقد استمر الجدال حول هاتين النظريتين قرابة 150 سنة ولكن مع انكشاف المزيد من تأثيرات الضوء اصبحت نظرية الحبيبات في عداد المهمل، ومع ذلك فإن العلماء يعتقدون الآن أن الضوء يجمع بين سلوك الموجة والجسم وقد اظهرت التجارب احتمال صدق كلتا النظريتين، وعلى أي حال فإن هذا يرينا ان الاجابة الكاملة عن سؤال: «ما هو الضوء؟» ليست ميسورة بعد.



(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)