التخدير

٭ مهد التخدير لجراحة آمنة وجعل العديد من العمليات الجراحية عملية حقا ومعقولة فالضرر الذي كان يسببه الألم للمريض جراء العملية كان عادة من الخطورة بحيث حال دون اجراء الأطباء للعديد من العمليات الجراحية، كما حال دون استشارة العديد من المرضى للمعونة الطبية اللازمة لهم.

كيف جاء هذا الاكتشاف؟

٭ اشتق اسم التخدير Anesthesia من اللغة الاغريقية بمعنى «انعدام الاحساس» وقد ابتكره اوليفر وينديل هولمز «والد رئيس القضاة بالمحكمة العليا الاميركية بنفس الاسم» وذلك عام 1846 على أي حال، عرف مفهوم التخدير قبل آلاف السنين فقد زاول الاطباء الصينيون القدامى ممارسة طريقة الوخز بالابر التي تمنع انتقال احاسيس الألم الى الدماغ بينما استعمل الاغريق والمصريون القدماء اليبروح «جذور نبات الماندراغورا» لتحفيز حالة من اللاوعي.

شهد عام 1801 قيام العالم الانجليزي همفري دايفي بتجارب على الغازات حضر من خلالها مادة اوكسيد النتروز باتحاد غازي النتروجين والاوكسجين جرب دايفي على هذا الغاز العديم اللون واخذ منه بضعة استنشاقات عميقة وصف حاله بعدها بفترة من الشعور المتزايد بالغبطة والانشراح اعقبتها نوبة لا ارادية من الضحك ثم البكاء لحين فقدان وعيه.

اسمى دايفي اكتشافه غاز الضحك ولاحظ ميله لتجريده من الاحساس بالألم فأوصى باستعماله للاغراض التخديرية في المجال الجراحي، رغم نكران الوسط الطبي لاكتشاف دايفي حينذاك الا انه يعد اول تحضير وتجريب علمي لمادة مخدرة.



(من كتاب: قصة أعظم 100 اكتشاف على مر الزمن - كيندال هيفن - ترجمة د.بكر عبدالله الريكاني)