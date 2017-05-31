رامبرانت - رسام هولندي

وُلد رامبرانت في لايدن بهولندا السنة 1606، من اب طحان، وقد عول منذ الصغر على ان يصبح رساما.

درس في لايدن وأمستردام، ثم أقام في لايدن ابتداء من 1626. لم يذهب قط الى ايطاليا، ولكنه كان يجمع عددا من اللوحات والمحفورات من صنع رفاييل وسواه من الفنانين الإيطاليين، ومن بين رسومه الأولى التي صنعها عندما كان الهولنديون يؤسسون نيوامستردام التي اصبحت فيما بعد نيويورك، نجد اللوحات ذات المواضيع الدينية، ورسوم اسرته، وبعض معارفه، وقد بدأت رسومه تجذب إليه انتباه محبي الفن ومقدريه في امستردام الذين حثوه على الانتقال الى مدينتهم.

وقد كان وبقي فيها حتى وفاته في 4 اكتوبر 1669.

وقد جمع رامبرانت العديد من الاصدقاء، وقام بالكثير من الاعمال، وحشد في منزله مجموعة رائعة من الاسلحة، والملابس، والكتب، وروائع الفن، بيعت كلها فيما بعد بأبخس الأثمان لتسديد ديونه، ومرت على رامبرانت بعد وفاة زوجته أيام سوداء، ومالت الانظار عن روائعه الفنية مع انه كان في الذروة من حيث الجد والنشاط والإنتاج.

كان رامبرانت رسام هيئات - افرادية ومجموعة - ومناظر طبيعية، وأشياء جامدة، ولعله كان في طليعة الحفارين على المعادن.(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)