من الذي أنشأ حديقة الحيوان في مصر؟
٭ الخديو إسماعيل سنة 1889م.
من محرر العبيد الأشهر؟
٭ سبارتوكوس.
من مكتشف ميكروب السل؟
٭ الألماني روبرت كوخ.
من أول طيار عبر المحيط الأطلسي؟
٭ الأميركي لندنسبرج.
من أول طبيب في العالم؟
٭ أمنحتب أحد أفراد الاسرة الرابعة.
من أول شخص عاش بقلب صناعي؟
٭ بارني كلارك.
من حفر أول بئر بترولية في العالم؟
٭ الأميركي أروين درك.
من مكتشف قارة أستراليا؟
٭ كابتن كوك الانجليزي.
من الذي قام بنحت تمثال نهضة مصر؟
٭ محمود مختار.
من الذي بنى سور الصين العظيم؟ وما طوله؟
٭ الصيني هوانج تي.. وطوله 3400 كم.
من مخترع ماكينة الخياطة؟
٭ الاميركي إلياس هد.. سنة 1846.
من أقدم ملوك العالم؟
٭ الملك مينا موحد القطرين.
من مكتشف منابع النيل؟
٭ الانجليزي سيبك.
من اول رئيس اميركي قدم استقالته؟
٭ الرئيس نيكسون.
من أول من أجرى دراسة كاملة على الخامات المعدنية؟
٭ العالم جورج باير.. الشهير بأجريكولا.
من أول عربي مسلم يحصل على جائزة نوبل في الكيمياء؟
٭ العالم المصري احمد زويل.
(من كتاب: كنوز المعلومات- خالد عبداللاه)