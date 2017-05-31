من الذي أنشأ حديقة الحيوان في مصر؟

٭ الخديو إسماعيل سنة 1889م.

من محرر العبيد الأشهر؟

٭ سبارتوكوس.

من مكتشف ميكروب السل؟

٭ الألماني روبرت كوخ.

من أول طيار عبر المحيط الأطلسي؟

٭ الأميركي لندنسبرج.

من أول طبيب في العالم؟

٭ أمنحتب أحد أفراد الاسرة الرابعة.

من أول شخص عاش بقلب صناعي؟

٭ بارني كلارك.

من حفر أول بئر بترولية في العالم؟

٭ الأميركي أروين درك.

من مكتشف قارة أستراليا؟

٭ كابتن كوك الانجليزي.

من الذي قام بنحت تمثال نهضة مصر؟

٭ محمود مختار.

من الذي بنى سور الصين العظيم؟ وما طوله؟

٭ الصيني هوانج تي.. وطوله 3400 كم.

من مخترع ماكينة الخياطة؟

٭ الاميركي إلياس هد.. سنة 1846.

من أقدم ملوك العالم؟

٭ الملك مينا موحد القطرين.

من مكتشف منابع النيل؟

٭ الانجليزي سيبك.

من اول رئيس اميركي قدم استقالته؟

٭ الرئيس نيكسون.

من أول من أجرى دراسة كاملة على الخامات المعدنية؟

٭ العالم جورج باير.. الشهير بأجريكولا.

من أول عربي مسلم يحصل على جائزة نوبل في الكيمياء؟

٭ العالم المصري احمد زويل.

(من كتاب: كنوز المعلومات- خالد عبداللاه)