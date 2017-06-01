٭ حيوان الكوالا لا يشرب الماء.

٭ في جزيرة دومينيكا تتكلم النساء لغة غير التي يتكلمها الرجال.

٭ رموش العين تتجدد باستمرار، ويبلغ عمر الرمش الواحد 125 يوما.

٭ النحلة لديها 500 فتحة انف.

٭ السلحفاة المائية التي تعيش جنوب الولايات المتحدة تخرج لسانها وتجعله يتلوى في الماء مثل الدودة، فإذا مرت سمكة وجذبت الدودة انتباهها فاقتربت منها تقوم السلحفاة بالتهامها على الفور.

٭ الصينيون هم اول من استخدم ورق الحائط، وذلك منذ الفي عام.

٭ الموز يحتوي على مادة تساعد على الضحك.

٭ بدأت تربية النحل لاول مرة منذ 5 آلاف سنة، في مصر القديمة، من اجل الحصول على العسل والشمع.

٭ الزغبة حيوان من القوارض يشبه السنجاب، كان الرومان قديما يربونه في اوان فخارية حتى يسمن ويتلذذون بأكله.

٭ رغم ان العنكبوت له 8 عيون، فإن قدرته على الابصار ضعيفة جدا.

٭ سنة 1966، قام احد علماء الحيوان من جامعة نيفادا الاميركية بتدريب احد القرود من فصيلة الشمبانزي على نطق 163 كلمة مستخدما لغة الاشارة.

٭ هناك نوع من النمل يعيش في جنوب شرق آسيا، يقوم ببناء اعشاش لها من اوراق الشجر بطريقة خاصة، حيث تقوم مجموعة منه بالامساك بحواف ورقتين معا وتقوم مجموعة اخرى من داخل الورقتين بالامساك بيرقات صغيرة والضغط عليها فتخرج منها مادة لاصقة تلصق حواف الورقتين معا.

(من كتاب: صدق أو لا تصدق- مصطفى علي)