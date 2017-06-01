ما أصل التنس؟

بعض الألعاب تُخترع بشكل عفوي فوري، وبعضها الآخر يتطور عبر مراحل زمنية طويلة، و«التنس» له تاريخ طويل، فقد كانت لدى اليونان والرومان ألعاب للكرة تطورت حتى وصلت الى شكلها الفرنسي الذي عرف باسم «لعبة الكف».

ولعل كلمة «تنس» مولدة من الكلمة الفرنسية «تني» «Tenez» بمعنى خذها، ويعتقد بعض الخبراء ان اللعبة قد بدأت في مصر ثم بلاد فارس وبلاد العرب، قبل أيام شارلمان.

حوالي عام 1300 عُرفت اللعبة باسم «لابود»، وخلال القرن الرابع عشر كانت تمارس في أنحاء فرنسا كلها، وطبقة النبلاء في فرنسا كانت مولعة بهذه اللعبة وتمنحها الكثير من وقتها، حتى ان الملك لويس العاشر نفسه قد مات نتيجة إصابة بالبرد بينما كان يلعب لعبة التنس القديمة.

هكذا سُميت لعبة التنس «لعبة الملوك» بسبب من اهتمام ملوك فرنسا وانجلترا بها، وكان الملك هنري الثاني الفرنسي يعتبر أفضل لاعب تنس في فرنسا، كما ان لويس الرابع عشر كان يحتفظ بجهاز موظفين مختصين للاهتمام بملاعب التنس في قصوره، واستعملت كلمة «تنس» لأول مرة كتسمية لهذه اللعبة في كتاب نشر عام 1400، وقد بنى «هنري الثامن» ملك انجلترا ملعبا للتنس عام 1529 في ملاعب «هامبتون» ولايزال قيد الاستعمال حتى اليوم، ودخلت هذه اللعبة الى أميركا حوالي عام 1870 بدءا من برموا.

أما لعبة «تنس المخضرة» التي تجري في ملعب معشوشب فقد طورها انجليزي اسمه «ونجفيلد» عام 1874، وصار هذا الاسم يختصر الى كلمة تنس فقط في كثير من البلدان.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)