آجاثا كريستي

افضل كاتبة جريمة في العالم، وتعتبر ملكة القصة البوليسية بلا منازع، ولدت في نهاية عصر فيكتوريا البريطانية في سبتمبر 1890 في مدينة توركي على الساحل الغربي لبريطانيا، وتعلمت داخل منزلها حتى سن الخامسة عشرة لتلتحق بعدها في باريس بمدرسة داخلية، كانت ترتبط بشدة بجدتيها، حتى كان لهما دائما اثر في قصصها، كما كان لبيئتها تأثير في وصف الطبقة الوسطى في المجتمع البريطاني.

وكثيرون لا يعرفون ان آجاثا كريستي من عشاق الشرق العربي، وخصوصا مصر، فقد عاشت في القاهرة برفقة امها بعد وفاة والدها، واكتسبت اسمها من الطيار الذي تزوجته وهي في سن 24 عاما، لكن زوجها احب صديقتها وطلب الطلاق، فهامت آجاثا كريستي على وجهها حتى عثر عليها في احد الفنادق فاقدة الذاكرة تماما تعاني من اضطراب وتشوش عقلي.

عملت ممرضة اثناء الحرب العالمية الاولى، فأثر هذا على كتاباتها في وصف السموم لضحايا قصصها، واعترف بمكانتها الادبية عام 1926، ونشرت حتى السبعينيات من القرن العشرين حوالي 80 رواية و11 قصة و15 مسرحية وترجمت الى 40 لغة ونشرت في 100 دولة.

رافقت آجاثا كريستي زوجها الثاني في اعمال التنقيب عن الآثار في العراق وسورية، بعد ان قامت لوحدها بعد فشل زواجها الاول برحلة طويلة بقطار الشرق السريع آنذاك عام 1928، وتعرفت على زوجها الثاني ماكس مالوان الذي يصغرها بـ 14 عاما، وصرحت بأن عملها في الآثار والمقابر الملكية يعود الى حبها للجثث.

كتبت عن بغداد حين عين زوجها مديرا للمدرسة الاثرية البريطانية في العام 1949، وعملا معا في التنقيب عن آثار مملكة آشور في العاصمة القديمة نمرود.

وفي كتابها «الايام السعيدة»، وصفت آجاثا كريستي حياتها في العراق وسورية، وقالت انها احبت هذا الجزء من العالم، ومن هنا كانت رواياتها ا لبوليسية «جريمة في بلاد ما بين النهرين» و«جريمة على النيل» و«جريمة في قطار الشرق السريع».

توفيت آجاثا كريستي في العام 1976 متأثرة بجلطة فاجأتها منذ العام 1973 انهت حياتها الادبية.

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أسمية جانو)