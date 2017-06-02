كيف نرى أنفسنا في المرآة؟

المرآة قطعة من زجاج، مطلية من الخلف بطلاء من نترات الفضة، لمنع الضوء من اختراقها، ويجعلها ذلك سطحا ناعما، ينعكس عليه الضوء انعكاسا حقيقيا.

والمرآة الاعتيادية هي المرآة المستوية بمعنى ان وجهها مسطح، اما المرآة المنحنية فهي تشوه الصورة، لأن الانعكاس فيها لا يكون مطابقا للواقع.

ان الجسم يعكس الأشعة التي تسقط عليه، وهذه هي الطريقة التي نبصر بها الأشياء، حيث تنعكس اشعتها في عيوننا فنراها، ولذلك لا نرى الأشياء في الظلام لعدم وجود الضوء الذي ينعكس، وعندما تقف امام المرآة فإن الأشعة الساقطة على بدنك، تنعكس منه في المرآة ثم ترتد إليك فترى نفسك فيها، وهذا هو حال كل الاشياء التي نراها في المرآة، وينعكس الضوء في المرآة مثلما ترتد كرة المطاط من الحائط، فلو رميت الكرة باتجاه مستقيم فإنها ترتد بخط مستقيم، ولو رميتها من زاوية مائلة فإنها ترتد في زاوية مائلة في الاتجاه المقابل، وكذلك الضوء ينعكس في المرآة مستقيما اذا سقط عليها مستقيما، اما اذا سقط عليها من زاوية او مائلا، فإنه ينعكس في زاوية او مائلا، وتدعى الزاوية الأولى: زاوية السقوط وتدعى الثانية زاوية الانعكاس، والزاويتان متساويتان.

إن صورتك لا تنعكس في المرآة بوضعها الصحيح وإنما يكون اليمين يسارا والعكس بالعكس، كما ان صورتك تظهر في المرآة كما لو انك تقف خلفها، ولذلك تعتبر صورة المرآة «تقديرية او افتراضية» لأن الضوء يبدو كأنه ساقط على بؤرة خلف المرآة.



(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)