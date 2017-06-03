سمك الملكة

كل أسماك الحفش يستخرج منها الكافيار، التي يتم صيدها في المياه البريطانية، تعتبر ملكا حصريا لملكة بريطانيا.

السمك والذاكرة

دراسة اميركية اكتشفت ان السمك الذهبي يتذكر في الماء البارد بصورة افضل من تذكره في الماء الدافئ.

غرائب الدلفين

الدلفين حوت صغير يتراوح طوله بين متر وخمسة أمتار، وهناك اسباب دعت العلماء للاعتقاد ان الدلفين يتمتع بذكاء مميز، فالعديد من الدلافين استطاع تقليد صوت الإنسان ببراعة مذهلة، كما اثبتت التجارب انه يمكن تعليم الدلفين بعض الكلمات التي ينطقها الإنسان، ويستطيع الدلفين اختراع بعض الألعاب وممارستها كاللعب بالكرة في بركة المياه وكأنه يلعب كرة السلة او ما شابه، ويستطيع قذف الكرة الى مدربه والتقاطها منه، وهذا كله يدل على الذكاء لدى هذا الحيوان.

سمك يموت في الماء البارد

هناك نوع من الاسماك يعيش في مياه تكون درجة حرارتها مرتفعة، بحيث ان غيرها من الاسماك تموت لو وضعت فيها، فعند الطرف الجنوبي لوادي الموت في نيفادا بالولايات المتحدة هناك سلسلة من الجداول الصغيرة والبحيرات تعتبر الموطن الاصلي لأسماك البوب، وسمك البوب يتغذى على الطحالب التي تنمو في المياه الدافئة. وهو يستطيع ان يعيش في مياه تصل درجة حرارتها الى 42 درجة.

السمك المكهرب

يعيش في مياه نهر الامازون وأورينكو بأميركا الجنوبية نوع من السمك يدعى الحنكليس المكهرب، وهما المكانان الوحيدان في العالم اللذان يعيش فيهما هذا النوع، ويستطيع هذا الحنكليس ان يولد تلقائيا تيارا كهربائيا تعادل قوته 600 فولت بلمسة واحدة. اما الصدمة المشتركة التي تصدر عن حنكليسين مكهربين فهي كافية لقتل رجل.

السمك والسعال

مثلما هو الحال بالنسبة للإنسان وسائر الثدييات، فإن الأسماك ايضا تصاب احيانا بنوبات سعال (كحة).

(من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم - خالد عبداللاه)