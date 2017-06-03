أين توجد أكبر مدينة ترفيهية في العالم؟
٭ في الولايات المتحدة الأميركية.
ما هو البحر الذي يخلو من الأسماك؟
٭ البحر الميت.
في أي جبال من جبال أوروبا توجد قمة المرأة الشابة؟
٭ في قمة جبال الألب.
ما أكبر ميناء في العالم؟
٭ نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
ما أغزر نهر في العالم من حيث كمية المياه؟
٭ نهر الأمازون وهو أغزر نهر في العالم من حيث كمية المياه.
أين يقع الطرف الأغر وهو عبارة عن رأس في البحر؟
٭ في اسبانيا.
كم يبلغ طول الرصيف البحري في الدمام داخل البحر؟
٭ 11 كيلومترا.
ما هي مدينة التلال السبعة؟
٭ روما.
ما هي بلاد الحيوانات الخمسة؟
٭ منغوليا.
ما هي البلاد التي تسمى بلاد الصباح الهادئ؟
٭ كوريا الجنوبية.
(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)