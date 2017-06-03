أين توجد أكبر مدينة ترفيهية في العالم؟

٭ في الولايات المتحدة الأميركية.

ما هو البحر الذي يخلو من الأسماك؟

٭ البحر الميت.

في أي جبال من جبال أوروبا توجد قمة المرأة الشابة؟

٭ في قمة جبال الألب.

ما أكبر ميناء في العالم؟

٭ نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

ما أغزر نهر في العالم من حيث كمية المياه؟

٭ نهر الأمازون وهو أغزر نهر في العالم من حيث كمية المياه.

أين يقع الطرف الأغر وهو عبارة عن رأس في البحر؟

٭ في اسبانيا.

كم يبلغ طول الرصيف البحري في الدمام داخل البحر؟

٭ 11 كيلومترا.

ما هي مدينة التلال السبعة؟

٭ روما.

ما هي بلاد الحيوانات الخمسة؟

٭ منغوليا.

ما هي البلاد التي تسمى بلاد الصباح الهادئ؟

٭ كوريا الجنوبية.

(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)