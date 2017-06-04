اليوجا.. مفيدة لمرضى الربو

أثبتت دراسة طبية جديدة ان اليوجا رياضة تساعد المرضى الذين يعانون أزمات الربو على التنفس بسهولة ويسر. وقال الباحثون في معهد الطب التنفسي باستراليا ان اليوجا تتطلب من المريض الوصول الى بداية صحيحة من اليقظة الذهنية العالية مع غياب التفكير تماما تمثل العلاج الوحيد من علاجات التأمل والاسترخاء، التي تخفف معاناة الأشخاص المصابين بحالة متوسطة الى شديدة من الأزمة الصدرية الحادة.

وسجل العلماء نتائج متابعتهم لنحو 21 مريضا مصابين بالربو شاركوا في جلسات اليوجا بعد مقارنتهم مع 26 آخرين خضعوا لأشكال أخرى مع تقنيات الاسترخاء، ولاحظ الباحثون بعد مرور أربعة أشهر ان تقنية اليوجا نجحت في احداث تحسن ملموس في الطريقة التي يستجيب بها مرضى الربو للأدوية، كما شهد هؤلاء تحسنا كبيرا في الحالة المزاجية مقارنة مع الآخرين.

العسل الأسود.. مفيد

نصح باحثون في جامعة «النيوي» الأميركية بتناول العسل الأسود أو ذي اللون الداكن بعد ان تأكد لهم من خلال تجاربهم العملية ان هذا النوع من العسل يحتوي على الكثير من العناصر المغذية للأكسدة التي تضعف تأثير الجزيئات الضارة في الجسم المعروفة بالراديكلات الحرة والتي تدمر المادة الوراثية وتعرض الإنسان للاصابة بالتهاب المفاصل والسكتات والسرطانات وذلك بالمقارنة مع أنواع العسل الفاتحة اللون.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)