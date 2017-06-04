ما هو سمندل الماء؟

سمندل الماء نوع معين من حيوان السمندل. والسمندل ينتمي الى شعبة من الحيوانات تعرف بالبرمائيات، وتشكل الضفادع والضفادع البرية وكذلك السمندل، فمعظم البرمائيات تقضي جزءا من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة.

حاليا، هناك ثلاثة مجاميع رئيسية للبرمائيات: الضفادع والضفادع البرية التي لا تملك الذنب عند البلوغ، وسمندل الماء التي تملك الذنب، و(ثعبان الماء) التي تملك الذنب ولكن بدون الارجل.

بسبب امتلاك سمندل الماء جسما طويلا، فقد يتوهم بعض الناس احيانا بالسحلية ولكن هناك طريقة للتفريق بينهما، فالسحلية تملك حراشف، في حين لا يملك السمندل ذلك، والسحلية تملك مخالب، والسمندل ليست لديه مخالب.

يهتم السمندل بجعل جسمه باردا، فمعظمه يعيش في المناطق المدارية المعتدلة لشمال اميركا واوروبا، حيث الشتاء بارد وهناك يتكيف هذا الحيوان، وبطرق مختلفة، على العالم المحيط به، فقد يعيش تماما في الماء، او في الكهوف تحت الارض، وقد يعيش في الاشجار البالية، او في شقوق الصخور.

وعلى اليابسة يزحف او يسير هذا الحيوان على ارجل صغيرة وضعيفة وفي الشتاء فإن سمندل الماء او السمندل يسبحان او يزحفان بواسطة ذنبهما الطويل، ان السمندل يملك جلدا جافا وثخينا، ويتواجد في اسيا، شمال افريقيا، اوروبا وشمال اميركا.

هناك نوع واحد من سمندل الماء يعيش في الولايات المتحدة ويمر بمراحل حياة ثلاثية، فسمندل الماء الشرقي، او السمندل المرقط باللون الاحمر يبدأ حياته بالعيش في الماء، وفي خلال الشهرين او الثلاثة اشهر يكمل الدعموص (الفرخ الصغير) ذو اللون الاخضر الفاتح تطوره، ويكون مستعدا للحياة على اليابسة، ثم يتغير سمندل الماء الى لون المرجان الاحمر مع وجود صفين من النقاط الحمر والمحاطة بالأسود على ظهره.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا - د.هشام عبدالجبار الهاشمي)