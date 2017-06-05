دجيمس ناسميث مخترع اسكتلندي

اخترع ناسميث المطرقة البخارية، وقد فعل ذلك من اجل المهندس المعماري ايزامبارد كنغدوم برانل لاستخدامها في تشكيل عمود ادارة عجلة التجديف الضخم المصنوع من الحديد المطاوع أو المليف للسفينة التي بناها وسماها «غريت بريتن»، وكان ذلك احد الاختراعات الكثيرة التي ابتكرها هذا المخترع العبقري الذي كتب ايضا سيرته الذاتية بأسلوب ادبي طلي، وضمنها معلومات طريفة، وقد اثرى كثيرا من اختراعاته.

هاينريش شليمان عالم آثار الماني

ظل هذا العالم الاركيولوجي هاويا بعد ان تخلى في وقت مبكر عن اعماله التجارية الناجحة لكي يحاول ان يبرهن على ان ما كتبه شاعر الاغريق الاكبر هوميزوس عن مدينة طروادة ليس خرافة ولا خيالا - كما كان يقول الكثيرون - بل انها حقيقة وواقع، وقد وجدت طروادة بالفعل.

ووضع ذلك نصب عينيه، وركز عليه تفكيره، وشرع في الحفريات للعثور على بقايا مدينة طروادة القديمة وآثارها الباقية، وتجاه النقد العام الهائل كشف شليمان في حفرياته عن مواقع تسع مدن، كانت احداها مدينة الملك بريام الشهيرة التي سقطت اثر صراع دام استمر عشر سنين.

وكان احد الادلة التي ادت الى الحفر في المكان المناسب الصحيح ظهور نقود معدنية قديمة في الاسواق المحلية تعود الى تلك الفترة، وقد اكتشفها اولاد صغار وباعوها لبعض التجار.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)