ما هو المرجان (أو المرجانيات)؟

٭ المرجان حجر كريم من الصنف النادر، لونه احمر قان أو أبيض ناصع أو ما بينهما، ويستخرج من البحر، ويكثر المرجان في أعماق البحر الأبيض المتوسط، ويتكون داخليا في أفراد شعبة حيوانية ذات هياكل كلسية خارجية لتعيش في المياه الرائقة في المواقع الضحة التي لا يزيد عمقها على ثلاثين مترا وفي درجة حرارة معينة لا تزيد على 0.31 والمرجانيات أبسط الحيوانات البحرية العديدة الخلايا من حيث النظام التكويني والتركيب النهائي، ويعم فيها التكاثر الجنسي المألوف الى جانب التكاثر اللاجنسي بالانشطار والبرعمة.

ويمكن استخراج المرجان بعد عمليات غوص دقيقة الى حيث يوجد في أماكن ليست بعيدة في أعماق البحر عند شعب رأسية وصخور قريبة من السطح وعلى عمق حوالي 500 قدم.

في هذه المناطق يرتاد الغطاسون صخورا خضراء مطحلبة، بعد ان يكونوا اجتازوا دروبا متشعبة وممرات مائية مسقوفة تحت السطح، ويصلون احيانا، الى قاع رملي أو صخري محاط بظلمة حالكة أو نور خافت، ومن الضروري ان يكون الغطاسون متمرسين ماهرين في معرفة المرجان وتمييزه عن سواه من شجيرات البحر الخادعة الكثيرة.

وينمو المرجان في مغاور وكهوف مصونة في الأعماق، وهو يتراكم في هذه الأماكن على شكل رواسب كلسية مدلاة من السقوف الى القاع السفلي، ويتولى الغطاسون قطعها بوساطة مجارف خشبية، وتبدو أعراف المرجان ذات لون أسود يميل الى الزرقة وبها أزهار صفراء زعفرانية أو ممتقعة اللون لا تلبث ان تنكمش وتختفي اذا تعكرت المنطقة.

(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)