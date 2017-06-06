٭ ان الافراط في اخذ بعض انواع الفيتامينات يؤدي الى التسمم.

٭ أن فيتامين (أ) الموجود في زيت السمك وزيت كبد الحوت وصفار البيض والزبدة والقشدة والخضراوات الصفراء طويلة الاوراق والجزر والكمثرى لازم لنمو الطفل ونقصه يعوق عملية النمو والافراط في تناوله يسبب ضغطا متزايدا في الدماغ ودوارا وصداعا وتساقط الشعر ويشقق الجلد والشفاه ويغير في تكوين العظام ويؤلم المفاصل.

٭ ان نقص فيتامين (ب) الموجود في الخمائر واللبن والبيض واللحم والاجاص والفول والحنطة غير المصنعة والحبوب كالفاصولياء واللوبياء والبطاطا يؤخر النمو ويشوه ويسبب تهيجات واضطرابات في العصاب وامساكا حادا.

٭ ان فيتامين (ج2): حيوي ولا غنى عنه للجسم ويساهم في الكلس وتنظيم الدورة الدموية ونقصه يؤدي الى مرض الاسقربوط والنزلات الصدرية على انواعها.

٭ ان الفواكه كافة وبالأخص الحمضيات والطماطم تحوي كمية كبيرة من فيتامين ج ويفضل اكل الخضراوات الحاوية على الفيتامين طازجة لغناها بالفيتامين.

٭ ان الشخص الموهوب يتجاوز حاصل ذكائه 130 درجة وان 95% من الناس يتراوح حاصل ذكائهم بين 70 - 130 درجة اما المغفلون فيتراوح ذكاؤهم ما بين 50 - 70 درجة والبله ما بين 20 - 50 درجة واخيا المعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.

٭ ان كثرة الدهون في الطعام تؤدي الى تكون الحصاة المارية والسبب هو ان الدهون تزيد من نسبة الكوليسترول وهذا الاخير هو من بقاة الحصيات وان عانت المرارة لفترة طويلة من الحصيات فإنها قد تؤدي الى اصابتها بالسرطان.(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)