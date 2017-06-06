ما مرض النوم؟

إنه مرض خطير جدا يصيب الناس والحيوان في أفريقيا، وينجم «مرض النوم» عن طفيلي يسمى «المثقبية»، تحمل هذا الطفيلي ذبابة الـ «تسي تسي» المنتشرة في أنحاء أفريقيا الوسطى.

تلتقط ذبابة «تسي تسي» الطفيلي عندما تعض إنسانا مصابا أو حيوانا مصابا بمرض النوم، عندما يدخل الطفيلي «المثقبية» معدة الذبابة يبدأ بالتكاثر، من المعدة يذهب الى غدد اللعاب التي تزود فم الذبابة بالسائل، وفي فم الذبابة يتطور الى الشكل الذي يسبب للإنسان الالتهاب.

عندما تلسع الذبابة إنسانا تحقن الطفيلي تحت جلده، تظهر نتيجة ذلك بقعة حمراء صغيرة، طوال الأسابيع الثلاثة الأولى يأخذ الطفيلي بالانتقال مع الدورة الدموية، في هذه الأثناء تبدأ حرارة المصاب بالارتفاع بين الحين والحين، وغالبا ما يظهر طفح جلدي في أنحاء الجسم، ويصاب الدماغ بتورم طفيف، في بعض أنحاء أفريقيا يتوقف الالتهاب أحيانا عند هذا الحد ويشفى المريض عادة.

لكن في روديسيا يتخذ المرض أشكالا أشد خطرا، إذ تظهر على المريض بعد مرور سنة علامات تدل على إصابة الدماغ، ويبدأ لديه صداع شديد جدا، ويصبح سريع التهيج، ويبدأ بفقدان السيطرة على حركاته.

بعد ذلك تأتي المرحلة التالية، يصبح المريض شديد الهدوء، ثم يغرق في النوم، ويبقى نائما، يصبح في غيبوبة، اي يفقد كل وعي، ويستمر ارتفاع الحرارة لديه، وأخيرا يُشل جسمه وينهار ويموت.

سبب الوقوع في الغيبوبة هو ان التهابا حادا يصيب منطقة مهمة جدا في الجسم، وهي الدماغ والسحايا «أي غشاء الدماغ»، هناك أسباب عديدة لالتهاب الدماغ، ومرض النوم شكل خطير من أشكال التهاب الدماغ.

وتجدر الإشارة الى ان ذبابة «تسي تسي» التي تحمل الطفيلي لا تنقله الى ذريتها، اي لا تورثه، ومعنى ذلك ان هذا المرض يمكن ان ينقرض إن لم تستطع الذبابة ان تجد مريضا تعضه، وإذا أمكن إبعاد المرضى عن الذباب.(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)