نصائح غالية جداً
1- خصص من وقتك 10 إلى 30 دقيقة للمشي وأنت مبتسم.
2- اجلس صامتا لمدة 10 دقائق يوميا.
3- خصص لنومك 7 ساعات يوميا.
4- عش حياتك بثلاثة أشياء: (الطاقة + التفاؤل + العاطفة).
5- العب بعض الألعاب الرياضية يوميا.
6- اقرأ كتبا أكثر من التي قرأتها العام الماضي.
7- خصص وقتا للغذاء الروحي (صلاة، تسبيح، تأمل).
8- اقض بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاما وآخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام.
9- احلم أكثر خلال يقظتك.
10- أكثر من تناول الأغذية الطبيعية واقتصد من الأغذية المعلبة.
11- اشرب كميات كبيرة من الماء.
12- حاول أن تجعل 3 أشخاص يبتسمون يوميا.
13- لا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة.
14- انس المشاكل ولا تذكر شريكة حياتك بأخطاء قد مضت لأنها ستسيء للحظات الحالية.
15- لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك.. ووفر طاقتك للأمور الإيجابية.. كن إيجابيا طوال الوقت.
16- اعلم أن الحياة مدرسة.. وأنت طالب فيها.. والمشاكل عبارة عن تحديات ومسائل رياضية يمكن حلها بذكاء.
17- كل إفطارك كالملك وغداءك كالأمير وعشاءك كالفقير.
19- الحياة قصيرة جدا فلا تقضها في كره الآخرين.
20- لا تأخذ جميع الأمور بجدية.. كن سلسا عقلانيا.
21- انس الماضي بسلبياته، فإنه لن يعود، حتى لا يفسد مستقبلك.
22- لا تقارن حياتك بغيرك.. ولا شريكة حياتك بالأخريات..
23- الوحيد المسؤول عن سعادتك «هو أنت».
24- سامح الجميع بدون استثناء، مهما أساءوا اليك.
25- مهما كانت الأحوال «جيدة أو سيئة» فثق بأنها ستتغير.
26- تخلص من جميع الأشياء التي ليس لها متعة أو منفعة.(من كتاب: الكشكول صندوق المعرفة ـ منصور عبدالحكيم)