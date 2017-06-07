نصائح غالية جداً

1- خصص من وقتك 10 إلى 30 دقيقة للمشي وأنت مبتسم.

2- اجلس صامتا لمدة 10 دقائق يوميا.

3- خصص لنومك 7 ساعات يوميا.

4- عش حياتك بثلاثة أشياء: (الطاقة + التفاؤل + العاطفة).

5- العب بعض الألعاب الرياضية يوميا.

6- اقرأ كتبا أكثر من التي قرأتها العام الماضي.

7- خصص وقتا للغذاء الروحي (صلاة، تسبيح، تأمل).

8- اقض بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاما وآخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام.

9- احلم أكثر خلال يقظتك.

10- أكثر من تناول الأغذية الطبيعية واقتصد من الأغذية المعلبة.

11- اشرب كميات كبيرة من الماء.

12- حاول أن تجعل 3 أشخاص يبتسمون يوميا.

13- لا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة.

14- انس المشاكل ولا تذكر شريكة حياتك بأخطاء قد مضت لأنها ستسيء للحظات الحالية.

15- لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك.. ووفر طاقتك للأمور الإيجابية.. كن إيجابيا طوال الوقت.

16- اعلم أن الحياة مدرسة.. وأنت طالب فيها.. والمشاكل عبارة عن تحديات ومسائل رياضية يمكن حلها بذكاء.

17- كل إفطارك كالملك وغداءك كالأمير وعشاءك كالفقير.

19- الحياة قصيرة جدا فلا تقضها في كره الآخرين.

20- لا تأخذ جميع الأمور بجدية.. كن سلسا عقلانيا.

21- انس الماضي بسلبياته، فإنه لن يعود، حتى لا يفسد مستقبلك.

22- لا تقارن حياتك بغيرك.. ولا شريكة حياتك بالأخريات..

23- الوحيد المسؤول عن سعادتك «هو أنت».

24- سامح الجميع بدون استثناء، مهما أساءوا اليك.

25- مهما كانت الأحوال «جيدة أو سيئة» فثق بأنها ستتغير.

26- تخلص من جميع الأشياء التي ليس لها متعة أو منفعة.(من كتاب: الكشكول صندوق المعرفة ـ منصور عبدالحكيم)