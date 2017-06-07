أين تقع شلالات نياجرا؟

تقع هذه الشلالات الشهيرة في مجرى نهر لورانس بين بحيرتي إيري وأونتاريو، وهي من أهم مصادر الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، ومن أجمل المناظر الطبيعية في العالم، وتتشكل هذه الشلالات باعتراض جزيرة جوت آيلاند لمسار المياه، حيث تُقسم مجرى النهر الى قسمين، يهوي الأول في أرض أميركية والثاني في ارض كندية، يبلغ ارتفاع الشلال الأميركي 50م وعرضه 300م، ويبلغ ارتفاع الشلال الكندي 47م وعرضه 760م، ويزيد من جمال الشلال انه محاط بصخور غريبة التكوين.

وقد وُزعت الأضواء الكهربائية الملونة حول الشلالات وفي قلب مياهها مما يُضفي عليها نوعا من السحر والبهاء، وتُستخدم الطاقة الكهربية المستمدة من الشلالات في تشغيل مشروعات صناعية كبيرة وإنارة المدن الكثيرة المحيطة بمنطقة الشلالات، ولشلالات نياجرا نظام خاص تُشرف على تنفيذه هيئة مشتركة من ممثلي الولايات المتحدة وكندا، ومهمتها النظر في شؤون الملاحة والري وتوزيع الطاقة الكهربية.(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى)