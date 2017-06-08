غلطة أنقذت البشرية.. فليمنج والبنسلين

ربما تكون هذه هي الغلطة التي غيرت مجرى التاريخ للأفضل، فقد استفاد العالم هنا من سوء تكنيك أحد المعامل، وهو تكنيك في أسوأ درجاته يتبعه العلم في أفضل حالاته.

في شهر يوليو عام 1928، ترك عالم الميكروبيولوجيا معمله بمستشفى سانت ماري بلندن لقضاء إجازته الصيفية، وفي التسعة أيام الأخيرة من هذا الشهر، انخفضت درجة الحرارة لتصل الى 20 درجة مئوية، ما تسبب في تنشيط نمو فطر تسرب من معمل آخر في المستشفى لينفذ من خلال كسر في زجاج شباك معمل عالم الميكروبيولوجيا وينقض على مستعمرات البكتيريا التي تركها العالم قبل بدء إجازته.

وعند العودة لاحظ وجود بقع صفراء في مستعمرات البكتيريا التي تحللت تماما، كما اكتشف ان الفطر الذي قضى عليها من فصيلة البنيساليم، ولذلك فقد سمى عالم الميكروبيولوجيا «فليمنج» المادة التي يفرزها هذا الفطر «بنسلين» وهو اول مضاد حيوي عرفته البشرية.

ولقد أدت المصادفات الناتجة عن هذا الخطأ الذي جعل المعمل غير آمن بسبب ضعف عمليات التعقيم إلى هذا الاكتشاف العظيم، وذلك بأن ترك فليمنج الأطباق التي تحوي البكتيريا خارج الحضانة، وجاءت موجة البرد التي ساعدت على تكاثر الفطر الذي وجد طريقه الى البكتيريا عن طريق كسر في زجاج الشباك.

هذا ما حدث بالضبط مع الكسندر فليمنج عند اكتشافه «البنسلين».

وهكذا فقد تطايرت بعض الأتربة التي تحمل فطرا يحدث عفنا ودخلت من نافذة مفتوحة في مستشفى بلندن وسقطت في صحن زجاجي، كان فليمنج يستخدمه في إجراء إحدى التجارب وكان يحتوي على «مكور عنقودي» من البكتيريا.

نظر فليمنج في الصحن بالميكروسكوب جيدا، فوجد ان العفن الفطري يدمر الجراثيم والبكتيريا، فتوصل هو واثنان من زملائه الى اختراع البنسلين الذي يدخل اليوم في الكثير من تركيبات الأدوية التي تدخل في علاج العديد من الأمراض المستعصية.

وأحدث البنسلين طفرة في عالم الطب الحديث، واستحق مكتشفوه الحصول على جائزة نوبل عام 1945.

وهكذا تمكن الكسندر فليمنج من اكتشاف العقار الجديد، وان لم يقدر له ان ينال اعتراف الدوائر الرسمية او الطبية او الشعبية إلا بعد ان أثبت نجاحه في معالجة جرحى الحرب العالمية الثانية.

وكان ذلك بفضل جهود الكيميائيين الذين استطاعوا تحويل الكشف العلمي ومصادفته السعيدة الناتجة عن خطأ الى عقار دوائي مطروح في دنيا الطب والعلاج.

(من كتاب: 100 خطأ غيرت مجرى التاريخ ـ بيل فاوست ـ ترجمة: مجدى كامل)