٭ أن عصارة البصل تخفض نسبة السكر في الدم لدرجة واضحة، مما يجعله مفيدا في حالة الإصابة بمرض السكر، والبصل لذلك منشط للأمعاء والقلب والرحم مما يجعله ملينا ومقويا للقلب ومدرا للطمث، وهناك غير ذلك خميرة البيرة والسريس والفول الأخضر له بعض التأثيرات في خفض نسبة السكر، كذلك أثبتت التجارب ان الكرنب وورق التوت لهما تأثير في خفض نسبة السكر في الدم لدرجة ملحوظة، علاوة على ان خلاصة هذه الأوراق تنشط الأمعاء وتخفض ضغط الدم قليلا.. كذلك ورق الصفصاف يخفض نسبة السكر.

٭ أن بحثا بالمركز القومي للبحوث العلمية أثبت ان قشر اليوسفي غني بفيتامينات «أ، ب، جـ» أكثر من اليوسفي نفسه.

٭ أن شرب كميات من المياه الغازية لا يوقف العطش، بل ربما يفسد المعدة، لذا ينصح البحث ان يكون لديك مشروبات مرطبة بديلة ومفيدة مثل الكركديه والتمر هندي والعرقسوس فهذه مشروبات طبيعية تساعد على هدوء الأعصاب وتقضي على العطش.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة ـ محمد كامل عبدالصمد)