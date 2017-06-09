كليوباترا (30 ق.م - 69 ب.م) Cleopatra

ملكة مصرية من عام 51 الى عام 30 ق.م وهي ابنة بطليموس الحادي عشر ونجحت في عام 51 ق.م ان تكون ملكة مصر بالمشاركة مع اخيها بطليموس الثالث عشر، وصفت بأنها كانت من اجمل النساء ولكن الصور التي ظهرت لها لا تدل على ذلك، ولكن الرجال كانوا ينجذبون اليها لقوتها وقوة شخصيتها ودهائها وحكمتها.



تشاجرت مع اخيها الذي قام بطردها خارج البلاد وفي ذلك الوقت كانت مصر تحت الحماية الرومانية وكانت مصر مصدرا مهما للمحاصيل الزراعية لروما.



أتى القيصر الروماني الى مصر بعد هزيمة بومباي في معركة فارسا لوس عام 48 وعندما قدم وجد حربا اهلية بين كليوباترا وبين اخيها لانها تريد العودة الى مصر وهو لا يريد ذلك، وقام القيصر بمساعدة كليوباترا لكي تعود الى بلادها ولكي تكون الملكة وحكمت كليوباترا البلاد لعدة سنوات وكانت مصر في هذه الفترة تحت الحكم الروماني وكان المنوب عن القيصر في مصر القائد مارك انطوني واصبح مارك انطوني عاشقا للملكة المصرية حتى ذاعت قصة عشقه وعرفها الجميع وذهب مارك انطوني لمقابلة اوكتافيوس وانهزم امام اكتافيوس في اكتيوم في عام 31 وقتل وعندما سمعت كليوباترا ذلك تجرعت السم ولكن عن طريق حية رقطاء وضعتها على صدرها وفعلت الحية فعلتها وماتت الملكة المصرية في الحال.



(من كتاب: الخالدون 1000 - علي رمضان فاضل)