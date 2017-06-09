من الذي اخترع الفوتوغراف والكاميرا السينمائية؟
٭ هوالعالم الاميركي توماس اديسون.
من الذي اخترع المحرك الكهربائي؟
٭ هو العالم الانجليزي مايكل فارادي.
من هو مخترع البطارية الكهربائية؟
٭ هوالعالم الايطالي الساندرو فولتا سنة 1800م.
من هو مخترع البارومتر؟
٭ هو العالم الايطالي تورشلي.
من هو مخترع النظارات الطبية؟
٭ هوالعالم الانجليزي روجر باكون.
من مخترع التلسكوب؟
٭ هو العالم الايطالي غاليليو.
من هو واضع قانون الجاذبية؟
٭ هو العالم الانجليزي اسحق نيوتن، سنة 1682م.
من هو مخترع السيارة التي تسير بوساطة البنزين؟
٭ هو العالم الفرنسي ادوار ديبوتفيل سنة 1883م.
من هو مخترع الرادار؟
٭ هو العالم الانجليزي داتسون وات سنة 1935م.
من هو مخترع المحرك البخاري؟
٭ هو العالم الانجليزي جورج سينغونسون سنة 1814م.
من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟
٭ هو العالم المسلم ابن النفيس.
من هو مكتشف الدورة الدموية الكبرى؟
٭ هو العالم وليم هارفي.
من هو مخترع الآلة الكاتبة؟
٭ الاميركي شولسن سنة 1867م.
من هو مكتشف الضغط الدموي؟
٭ هو العالم الانجليزي ستيفن هالسن سنة 1733م.
(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)