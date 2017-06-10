ماذا تأكل السلاحف؟

تتميز السلاحف بخصائص شيقة وغير اعتيادية لكن طريقة غذائها طبيعية لأن السلحفاة الناهشة (الخاطفة) تأكل كل شيء، وهذا يختلف بالنسبة لأجناس السلاحف لأن السلحفاة الناهشة (الخاطفة) التي لا تروق للعين تعتبر الصياد الماهر وغذاؤها يكمن تحت المياه خاصة الأسماك والضفدع وأحيانا البط.



اما سلحفاة الأنهر والمياه العذبة التي يلتذ الإنسان بأكلها فهي تحصل على طعامها المفضل من تحت المياه وغذاؤها عادة من الحشرات وأفراخ الضفادع والأسماك.



اما السلحفاة «المكورة» الصندوق وهي حلقة الاتصال بين سلاحف اليابسة وسلاحف المياه فتفضل قضاء معظم أوقاتها على اليابسة، لكنها في الأشهر الحارة تحبذ النزول الى المياه، وعندما توجد على اليابسة تتجول في الأحراج تفتش عن تمر العليق والفطريات والسلحفاة القارضة تحفر الأرض اليابسة وتسمى غوفر، تستريح أثناء النهار ويبدأ عملها قبل الغروب اذ تعمد للتفتيش عن غذائها المفضل من الخضار والفاكهة.

فماذا تكون أوضاع السلاحف في الشتاء عندما تنفد مؤونتها الغذائية؟ كبقية الزواحف فإن السلاحف التي تقطن الأماكن المعتدلة المناخ تنام كل أشهر الشتاء، وهذا السبات العميق تتوقف مدده على عوامل الطقس، رغم ان العديد منها ينام دون طعام ابتداء من شهر اكتوبر وحتى شهر مارس، والسلحفاة التي تعيش في المياه تختبئ في أعماق الأنهر والبحيرات، اما سلحفاة اليابسة فإنها تختبئ في الأرض طيلة فصل الشتاء وهذه السلاحف تتنفس من خلال رئتيها ولها غلاف مكون من صندوق عظمي مغطى بصفائح شائكة، أو بجلد أملس، هذا الغطاء يقسم الى جزأين، جزء يغطي الظهر وجزء آخر يغطي القسم السفلي من الجسم.



(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)